Чіткого переліку, що покласти у тривожний рюкзак школяра, немає. Є лише рекомендації. При цьому цю валізку час від часу потрібно оновлювати. Особливо зараз, коли надворі значно холодніше.

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Що має бути у тривожній валізці школяра

У патрульній поліції України нагадують батькам, що у наплічнику дитини має бути:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

При цьому батькам радять не перевантажувати наплічник школяра. Так, варто усі необхідні речі на час тривоги зберігати у школі, якщо це дозволяє адміністрація.

Що це має мати дитина із собою у сховищі

У час, коли температура надворі різко знижується, батькам варто подбати про те, щоб дитина при можливості мала у школі теплий плед. Вчитель також мав би подбати і про термоковдри в укриттях для класу. Якщо у сховищі буде досить холодно, дитина також має мати змогу випити гарячий чай. Якщо цього не забезпечить навчальний заклад, батьки можуть дати своєму школярику у рюкзак термос.

Однак подбати про те, аби на випадок тривоги у дитини в сховищі була їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо має школа.

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Вміст евакуаційного рюкзака для класу

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов інформував, що вчитель теж має підготувати свою тривожну валізу для дітей. Адже невідомо, скільки дітям доведеться перебувати в укритті і в яке сховище за різних умов вони можуть потрапити.

Тож такий рюкзак для класу/групи має бути яскравого кольору (червоний, помаранчевий) і може містити:

декілька чистих аркушів паперу;

ручку, олівець;

блокнот із твердою палітуркою;

ліхтарик(и) та додаткові батарейки;

аптечку;

маленьке радіо на батарейках + батарейки;

свисток;

воду, стаканчики;

термоковдри (щоб вберегтися від холоду);

декілька пачок великих сміттєвих пакетів;

2-3 маркери;

декілька вінілових рукавиць;

мотузку;

маски для всіх дітей;

скотч та ножиці;

відро (бажано складне, замість туалету);

туалетний папір або рулон паперових рушників

вологі серветки;

розкладну клейонку для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету;

енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.

Як правильно укладати речі в тривожну валізку

Для того, аби захистити вміст тривожного рюкзака від вологи – використовуйте вакуумні пакети із затискачем. Також, перед укладанням речі можна запакувати у звичайні поліетиленові пакети, обмотавши їх скотчем.

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