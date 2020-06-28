У меня тоже такое было, я не выбирал: Стефанчук прокомментировал упреки в адрес Шкарлета
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал упреки, звучащие в адрес только что назначенного исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета. Парламентарий отметил, что нужно прежде всего учитывать, что человек может сделать, а не какие-то обвинения.
Когда есть какие-то конкретные обвинения, то должно быть и соответствующее решение суда. Об этом Руслан Стефанчук сказал в интервью изданию "Радио Свобода".
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Относительно упреков о том, что Сергей Шкарлет получал государственные награды от министра времен Януковича Дмитрия Табачника, Стефанчук отметил, что такое же было и у него.
Не моя вина, кто ее мне вручал, и кто мне ее давал. Это просто какое-то было признание меня как молодого ученого. Поэтому я вообще бы не связывал эти вещи,
– объяснил парламентарий.
Что касается остальных вещей он отметил, что в ответ на упреки должно быть решение суда. Недостаточно даже прямых доказательств или фотографий.
"Я лично с ним не знаком, не имел возможности с ним общаться, но мне кажется, что для меня в приоритете министра образования и науки является не то, кем он был, а что он сделает для образования и науки", – отметил Руслан Стефанчук.
Что известно о Сергее Шкарлете
- 25 июня был назначен в Министерство образования и науки. Сергей Шкарлет стал временно исполняющим обязанности министра.
- Еще 18 июня в Верховной Радой протестовали против его назначения. Большинство участников акции представляли именно научные круги – профильное направление, к которому собирались закрепить Сергея Шкарлета.
- Одной из причин протеста было обвинение Шкарлета в плагиате. Ученые выступали против того, чтобы такой человек возглавлял МОН.
- Кроме того, были и обвинения в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд автомобиль за 1,5 миллиона гривен.