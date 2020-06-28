Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал упреки, звучащие в адрес только что назначенного исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета. Парламентарий отметил, что нужно прежде всего учитывать, что человек может сделать, а не какие-то обвинения.

Когда есть какие-то конкретные обвинения, то должно быть и соответствующее решение суда. Об этом Руслан Стефанчук сказал в интервью изданию "Радио Свобода".

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Относительно упреков о том, что Сергей Шкарлет получал государственные награды от министра времен Януковича Дмитрия Табачника, Стефанчук отметил, что такое же было и у него.

Не моя вина, кто ее мне вручал, и кто мне ее давал. Это просто какое-то было признание меня как молодого ученого. Поэтому я вообще бы не связывал эти вещи,

– объяснил парламентарий.

Что касается остальных вещей он отметил, что в ответ на упреки должно быть решение суда. Недостаточно даже прямых доказательств или фотографий.

"Я лично с ним не знаком, не имел возможности с ним общаться, но мне кажется, что для меня в приоритете министра образования и науки является не то, кем он был, а что он сделает для образования и науки", – отметил Руслан Стефанчук.

Что известно о Сергее Шкарлете