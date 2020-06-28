У мене теж таке було, я не обирав: Стефанчук прокоментував закиди на адресу Шкарлета
Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував закиди, що лунають на адресу щойнопризначеного виконувача обов'язки міністра освіти Сергія Шкарлета. Парламентар зауважив, що потрібно передовсім зважати на те, що людина може зробити, а не на якісь звинувачення.
Коли є якісь конкретні звинувачення, то має бути й відповідне рішення суду. Про це Руслан Стефанчук сказав в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
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Щодо закидів про те, що Сергій Шкарлет отримував державні нагороди від міністра часів Януковича Дмитра Табачника, Стефанчук зауважив, що таке ж було й у нього.
Не моя вина, хто її мені вручав, і хто мені її давав. Це просто якесь було визнання мене як молодого науковця. Тому я взагалі би не пов'язував ці речі,
– пояснив парламентар.
Щодо решти речей він наголосив, що у відповідь на закиди має бути рішення суду. Недостатньо навіть прямих доказів чи фотографій.
"Я особисто з ним не знайомий, не мав можливості з ним спілкуватися, але мені видається, що для мене в пріоритеті міністра освіти і науки не те, ким він був, а що він зробить для освіти і науки", – зазначив Руслан Стефанчук.
Що відомо про Сергія Шкарлета
- 25 червня його призначили в Міністерство освіти й науки. Сергій Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язки міністра.
- Ще 18 червня під Верховною Радою протестували проти його призначення. Більшість учасників акції представляли саме наукові кола – профільний напрямок, за яким збиралися закріпити Сергія Шкарлета.
- Однією з причин протесту було звинувачення Шкарлета в плагіаті. Науковці виступали проти того, аби така людина очолювала МОН.
- Крім того, були й звинувачення в зловживаннях. Річ у тім, що Чернівецький національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб автівку за 1,5 мільйона гривень.
- До слова,