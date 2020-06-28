Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував закиди, що лунають на адресу щойнопризначеного виконувача обов'язки міністра освіти Сергія Шкарлета. Парламентар зауважив, що потрібно передовсім зважати на те, що людина може зробити, а не на якісь звинувачення.

Коли є якісь конкретні звинувачення, то має бути й відповідне рішення суду. Про це Руслан Стефанчук сказав в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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Щодо закидів про те, що Сергій Шкарлет отримував державні нагороди від міністра часів Януковича Дмитра Табачника, Стефанчук зауважив, що таке ж було й у нього.

Не моя вина, хто її мені вручав, і хто мені її давав. Це просто якесь було визнання мене як молодого науковця. Тому я взагалі би не пов'язував ці речі,

– пояснив парламентар.

Щодо решти речей він наголосив, що у відповідь на закиди має бути рішення суду. Недостатньо навіть прямих доказів чи фотографій.

"Я особисто з ним не знайомий, не мав можливості з ним спілкуватися, але мені видається, що для мене в пріоритеті міністра освіти і науки не те, ким він був, а що він зробить для освіти і науки", – зазначив Руслан Стефанчук.

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