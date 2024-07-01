Среди курсантов 2022 года участников боевых действий – 7%. Также в Академии уточнили, сколько у них есть преподавателей с боевым опытом.
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Сколько курсантов и преподавателей Академии являются участниками боевых действий
Так, в Национальной академии отметили, что среди преподавателей 92% являются участниками боевых действий.
Отметим также, что в Академии сегодня много женщин учатся на боевых специализациях. В частности, таких как:
- "Комплексы, приборы и устройства артиллерийской разведки";
- "Управление действиями подразделений артиллерии";
- "Управление действиями подразделений механизированных войск".
Самой популярной в предыдущие годы среди поступающих в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного была специализация "Системы и устройства ракетных комплексов".
Важно За отказ от прохождения общевойсковой подготовки будут отчислять из вуза
Студенты-мужчины будут проходить военную подготовку
- С 2025 года базовую общевойсковую подготовку должны обязательно проходить мужчины, которые учатся на дневной или дуальной форме.
- Отказ студента-мужчины, признанного годным для военной службы, от прохождения практической базовой общевойсковой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения.
- Такие изменения приняло правительство.
- Есть только отдельные категории граждан, которых от прохождения базовой подготовки освобождают.
- Ее будут проводить в учреждениях высшего образования, военных ЗВО и тому подобное.
- После успешного завершения базовой подготовки граждане Украины принимают Военную присягу и получают сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.