Среди курсантов 2022 года участников боевых действий – 7%. Также в Академии уточнили, сколько у них есть преподавателей с боевым опытом.

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Сколько курсантов и преподавателей Академии являются участниками боевых действий

Так, в Национальной академии отметили, что среди преподавателей 92% являются участниками боевых действий.

Отметим также, что в Академии сегодня много женщин учатся на боевых специализациях. В частности, таких как:

"Комплексы, приборы и устройства артиллерийской разведки";

"Управление действиями подразделений артиллерии";

"Управление действиями подразделений механизированных войск".

Самой популярной в предыдущие годы среди поступающих в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного была специализация "Системы и устройства ракетных комплексов".

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