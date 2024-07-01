Серед курсантів 2022 року учасників бойових дій – 7%. Також в Академії уточнили, скільки у них є викладачів з бойовим досвідом.

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Скільки курсантів та викладачів Академії є учасниками бойових дій

Так, у Національній академії зазначили, що серед викладачів 92% є учасниками бойових дій.

Зазначимо також, що в Академії на сьогодні багато жінок навчаються на бойових спеціалізаціях. Зокрема, таких як:

  • "Комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки";
  • "Управління діями підрозділів артилерії";
  • "Управління діями підрозділів механізованих військ".

Найпопулярнішою у попередні роки серед вступників у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного була спеціалізація "Системи та пристрої ракетних комплексів".

Важливо За відмову від проходження загальновійськової підготовки відраховуватимуть з вишу

Студенти-чоловіки проходитимуть військовий вишкіл

  • З 2025 року базовий загальновійськовий вишкіл повинні обов'язково проходити чоловіки, які навчаються на денній чи дуальній формі.
  • Відмова студента-чоловіка, визнаного придатним для військової служби, від проходження практичної базової загальновійськової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти.
  • Такі зміни ухвалив уряд.
  • Є лише окремі категорії громадян, яких від проходження базової підготовки звільняють.
  • Її проводитимуть у закладах вищої освіти, військових ЗВО тощо.
  • Після успішного завершення базової підготовки громадяни України складають Військову присягу та отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.