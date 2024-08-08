По словам мэра столицы, начало учебного года будет традиционно в сентябре. Впрочем, для работы образовательных учреждений есть одно условие.

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Ключевое условие – наличие укрытий

Поэтому учебный год в школах Киева стартует 1 сентября.

Если будут какие-то изменения, связанные с состоянием энергетики, мы обязательно будем информировать общество,

– добавил Виталий Кличко.

Он отметил, что школы и детские сады смогут работать только при наличии укрытий.

"Это ключевое требование. Город и районы сейчас занимаются ремонтами укрытий", – сказал мэр.

Поэтому, если учебные заведения имеют укрытия, и они в удовлетворительном состоянии, то занятия начнутся. Если их нет – ученики смогут посещать те школы, которые находятся рядом.