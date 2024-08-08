За словами мера столиці, початок навчального року буде традиційно у вересні. Втім, для роботи освітніх закладів є одна умова.

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Ключова умова – наявність укриттів

Тож навчальний рік у школах Києва стартує 1 вересня.

Якщо будуть якісь зміни, пов'язані зі станом енергетики, ми обов'язково будемо інформувати громаду,

– додав Віталій Кличко.

Він зауважив, що школи та дитячі садки зможуть працювати лише за наявності укриттів.

"Це ключова вимога. Місто та райони зараз займаються ремонтами укриттів", – сказав мер.

Тож, якщо навчальні заклади мають укриття, і вони у задовільному стані, то заняття розпочнуться. Якщо їх немає – учні зможуть відвідувати ті школи, які знаходяться поряд.