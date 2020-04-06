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Ученые Сумского университета разработали протокол лечения коронавируса

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Сумской университет за последние несколько лет существенно улучшил свои позиции в рейтинге / Viktor Forgacs

Ученые медицинского института Сумского государственного университета создали стандарт, по которому будут оказывать медицинскую помощь больным COVID-19.

Стандарт будут предлагать специалистам со всей Украины, пишет официальный сайт министерства образования и науки Украины.

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Такой стандарт предусматривает набор препаратов, которые эффективней всего использовать для лечения больных коронавирусом со средней и тяжелой формой.

Протокол уже прошел испытания в Тернополе, Одессе и на Волыни.

В терапии используются группы противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих препаратов. Их эффективность была продемонстрирована в ряде тяжелых случаев, поэтому своевременное назначение лечения увеличивает вероятность выздоровления пациента,
– рассказали в университете.

Стандарт лечения больных разработан на основе рекомендаций ВОЗ и алгоритмов лечения болезни в Китае, Израиле, Италии и других странах.

Ранее экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала протокол лечения средних и тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

По словам Супрун, лекарства из протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, а другие страны пока применяют их только экспериментально.

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Что известно о Сумском государственном университете

  • основан в 1948 году;
  • в университете обучается около 14 тысяч студентов;
  • входит в 5 лучших вузов Украины по версии международных рейтингов.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Учеба Здоровье Наука в Украине Высшее образование
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