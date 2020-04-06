Науковці Сумського університету розробили протокол лікування коронавірусу
Науковці медичного інституту Сумського державного університету створили стандарт, за яким надаватимуть медичну допомогу для хворих на COVID-19.
Стандарт пропонуватимуть фахівцям з усієї України, пише офіційний сайт міністерства освіти та науки України.
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Такий стандарт передбачає набір препаратів, які найефективніше використовувати для лікування хворих на коронавірус з середньою та важкою формою.
Протокол вже пройшов випробування у Тернополі, Одесі та на Волині.
У терапії використовуються групи противірусних, антибактеріальних, жарознижувальних препаратів. Їхня ефективність була продемонстрована у низці тяжких випадків, тому вчасне призначення лікування збільшує ймовірність одужання пацієнта,
– розповіли в університеті.
Стандарт лікування хворих розроблено на основі рекомендацій ВООЗ та на алгоритмах лікування хвороби у Китаї, Ізраїлі, Італії та інших країнах.
Раніше ексміністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розкритикувала протокол лікування середніх та тяжких випадків захворювання на коронавірус.
За словами Супрун, ліки з протоколу не мають науково обгрунтованих даних щодо ефективності та безпеки застосування у клінічній практиці, а інші країни поки застосовують їх лише експериментально.
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Що відомо про Сумський державний університет
- заснований в 1948 році;
- в університеті навчається близько 14 тисяч студентів;
- входить в 5 найкращих вишів України за версією міжнародних рейтингів.