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Науковці Сумського університету розробили протокол лікування коронавірусу

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Сумський університет за останні кілька років суттєво покращив свої позиції у рейтингу / Viktor Forgacs

Науковці медичного інституту Сумського державного університету створили стандарт, за яким надаватимуть медичну допомогу для хворих на COVID-19.

Стандарт пропонуватимуть фахівцям з усієї України, пише офіційний сайт міністерства освіти та науки України.

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Такий стандарт передбачає набір препаратів, які найефективніше використовувати для лікування хворих на коронавірус з середньою та важкою формою.

Протокол вже пройшов випробування у Тернополі, Одесі та на Волині.

У терапії використовуються групи противірусних, антибактеріальних, жарознижувальних препаратів. Їхня ефективність була продемонстрована у низці тяжких випадків, тому вчасне призначення лікування збільшує ймовірність одужання пацієнта,
– розповіли в університеті.

Стандарт лікування хворих розроблено на основі рекомендацій ВООЗ та на алгоритмах лікування хвороби у Китаї, Ізраїлі, Італії та інших країнах.

Раніше ексміністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розкритикувала протокол лікування середніх та тяжких випадків захворювання на коронавірус.

За словами Супрун, ліки з протоколу не мають науково обгрунтованих даних щодо ефективності та безпеки застосування у клінічній практиці, а інші країни поки застосовують їх лише експериментально.

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Що відомо про Сумський державний університет

  • заснований в 1948 році;
  • в університеті навчається близько 14 тисяч студентів;
  • входить в 5 найкращих вишів України за версією міжнародних рейтингів.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Освіта Здоров'я Наука в Україні Вища освіта
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