Сейчас главный месседж правительства в том, что у Украины 32 тысячи лишних учителей. И решать эту проблему предлагается за счет увольнения пенсионеров-учителей.

Так заверил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в интервью изданию "Главком".

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По словам Романа Єрмоличева, если сравнить цифры 90-х годов с сегодняшним днем, то сейчас количество учеников в Украине уменьшилось почти вдвое, а вот учителей не уменьшилось. Поэтому надо оптимизировать сеть.

"Может, надо делать школы опорными и возить детей из сел школьными автобусами? И тогда там будет больше детей, школы большие и получат надлежащую материально-техническую базу, а поэтому их не надо закрывать", – предлагает заместитель министра финансов.

Но что делать с "лишними" учителями? Как считает Ермоличев, должна быть комплексная государственная программа. Ведь сейчас есть проблема – в школах работает много пенсионеров, и это обычно, через низкую пенсию.

"Если уйдут учителя пенсионного возраста, то можно было бы повысить зарплаты молодым педагогам. Путем оптимизации процессов мы можем повысить зарплату тем работникам, которые эффективно работают", – добавил он.

Однако точного плана оптимизации нет, потому что все районы, города и ОТГ специфические.

Какие изменения будут в зарплатах учителей с нового учебного года? По словам заместителя министра финансов, в Украине бюджетный и учебный годы не совпадают. Поэтому, соответственно, с 1 сентября ничего не изменится, в том числе и в зарплатах, потому что бюджет рассчитан с 1 января по 31 декабря.

Однако, если таки примут решение о повышении минимальных зарплат, то оно будет комплексное и коснется всех бюджетников, в том числе и учителей.