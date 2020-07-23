Зараз головний меседж уряду про те, що в України 32 тисячі зайвих учителів. І вирішувати цю проблему пропонується за рахунок звільнення пенсіонерів-вчителів.

Так запевнив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев у інтерв’ю виданню “Главком”.

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За словами Романа Єрмоличева, якщо порівняти цифри 90-х років із сьогоденням, то наразі кількість учнів в Україні зменшилася майже удвічі, а от учителів не поменшало. Тому треба оптимізувати мережу.

"Може, треба робити школи опорними і возити дітей із сіл шкільними автобусами? І тоді там буде більше дітей, школи великі і матимуть належну матеріально-технічну базу, а тому їх не треба закривати", – пропонує заступник міністра фінансів.

Але що робити із "зайвими" вчителями? Як вважає Єрмоличев, має бути комплексна державна програма. Адже зараз є проблема – в школах працює багато пенсіонерів, і це зазвичай, через низьку пенсію.

"Якщо підуть учителі пенсійного віку, то можна було би підвищити зарплати молодим педагогам. Шляхом оптимізації процесів ми можемо підвищити зарплату тим працівникам, які ефективно працюють", – додав він.

Проте точного плану оптимізації немає, бо всі райони, міста та ОТГ специфічні.

Які зміни будуть у зарплатах учителів з нового навчального року? За словами заступника міністра фінансів, в Україні бюджетний і навчальний роки не збігаються. Тому, відповідно, з 1 вересня нічого не зміниться, зокрема і в зарплатах, бо бюджет розрахований з 1 січня по 31 грудня.

Проте, якщо таки приймуть рішення про підвищення мінімальних зарплат, то воно буде комплексне і торкнеться всіх бюджетників, у тому числі і вчителів.