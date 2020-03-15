Учителя сейчас в очень странной ситуации, – Новосад о зарплатах педагогов

Бывшая министр образования и науки Анна Новосад заявила, что учителя в Украине получают слишком маленькие зарплаты. По ее словам, каждый учитель должен получать значительно больше, независимо от своего опыта. Однако проблема даже не в средствах, а их начислении.

В эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" Новосад рассказала, что большая проблема именно в надбавках.

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"Сейчас у нас учитель – в очень странной ситуации. Он получает 70% своей заработной платы на руки в зависимости от того, как насчитают надбавки, премии, деньги за выслугу лет. И это огромное поле для манипуляций на местах", – пояснила экс-министр.

Она добавила, что чтобы системно повысить заработные платы, просто добавить денег – мало. Нужна большая дополнительная инвестиция.

Например, сейчас корзина денег на заработные планы составляет 79 миллиардов гривен. Чтобы хотя бы чуточку ощутимо повысить зарплату учителям, нам нужно добавить по меньшей мере 30 миллиардов,

– сказала Новосад.

Справка. На сегодня учитель со стажем до 10 лет зарабатывает 5410 гривен в месяц. Педагоги с 30-летним стажем получают 8182 гривен.

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