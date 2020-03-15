Вчителі зараз у дуже дивній ситуації, – Новосад про зарплати педагогів

Колишня міністерка освіти та науки Ганна Новосад заявила, що вчителі в Україні отримують надто малі зарплати. За її словами, кожен вчитель повинен отримувати значно більше, незалежно від свого досвіду. Однак проблема навіть не в коштах, а їх нарахуванні.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" Новосад розповіла, що велика проблема саме у надбавках.

Зверніть увагу Про підвищення зарплат вчителям та вплив карантину на навчання: інтерв'ю з Ганною Новосад

"Зараз у нас вчитель – у дуже дивній ситуації. Він отримує 70% своєї заробітної плати на руки залежно від того, як нарахують надбавки, премії, гроші за вислугу років. І це величезне поле для маніпуляцій на місцях", – пояснила ексміністерка.

Вона додала, що аби підвищити системно заробітні плати, просто додати грошей – мало. Потрібна велика додаткова інвестиція.

Наприклад, зараз кошик грошей на заробітні плани складає 79 мільярдів гривень. Щоб хоча б трішки відчутно підвищити зарплату вчителям, нам потрібно додати щонайменше 30 мільярдів,

– сказала Новосад.

Довідка. На сьогодні вчитель зі стажем до 10 років заробляє 5410 гривень на місяць. Педагоги з 30-річним стажем отримують 8182 гривень.

Дивіться повністю інтерв'ю з Ганною Новосад у програмі "Перехресний допит": відео