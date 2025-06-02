Как оформить отсрочку в 2025 году и на что следует обратить особое внимание при подготовке документов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на советы юристов.

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Кто из педагогов имеет право на отсрочку

С 9 мая до 7 августа 2025 года Верховная Рада приняла решение, которое подписал президент, о продлении военного положения в Украине. Поэтому общая мобилизация также была продлена на тот же срок.

Однако, учителя и преподаватели имеют право на отсрочку, согласно действующему законодательству, с целью обеспечения непрерывности образовательного процесса.

Право на получение отсрочки имеют:

научные работники, работающие в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, а также в научных учреждениях и организациях;

научно-педагогические работники, которые осуществляют профессиональную деятельность в высших или профессиональных предвысших учебных заведениях, научных учреждениях или организациях;

педагогические работники, которые занимают соответствующие должности в учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) и общего среднего образования.

Как воспользоваться правом на отсрочку

Чтобы воспользоваться этим правом, мужчинам следует соблюсти процедуру получения отсрочки и представления необходимого и обязательного пакета документов.

Важными условиями для получения отсрочки:

Лицо работает по основному месту работы (если отсрочка учителям).

Объем занятости – не менее 0,75 ставки (если отсрочка для учителей).

Наличие научной степени (если отсрочка для преподавателей).

Среди документов, которые необходимо подготовить, прежде чем обратиться в ТЦК и СП для получения отсрочки главной является справка учебного заведения об основном месте работы, занимаемую должность и размер ставки в соответствии с условиями оплаты труда.

Если оформляется отсрочка для преподавателей, то необходимо предоставить справку из учебного заведения или научного учреждения, которая подтверждает, что человек там работает по основному месту работы, указывает его должность и сколько ставки он занимает. Также нужна копия диплома о научной степени.

Другими документами, которые надо иметь, являются:

заявление,

копии паспорта и идентификационного кода,

военно-учетные документы – приписное или военный билет,

Когда все необходимые документы Вы собрали, можно готовиться к подаче заявления на получение отсрочки.

Следующий алгоритм действий таков:

Заполните заявление по установленной форме на имя председателя комиссии военкомата, обязательно указав норму закона, которая предоставляет вам право на отсрочку, а также личные данные.

К заявлению приложите документы, подтверждающие ваше право на отсрочку. Они могут быть нотариально заверенными или поданы в собственноручно заверенных копиях.

Заявление можно подать лично в военкомат по месту воинского учета или отправить по почте.

После подачи заявление обязательно регистрируется.

Далее комиссия при военкомате осуществляет проверку оснований для предоставления вам отсрочки.

Если какую-то информацию нужно подтвердить или опровергнуть военкоматом, то они могут направить запросы к месту работы. В таком случае рассмотрение заявления может значительно увеличиваться.

Срок рассмотрения заявления не должен превышать 15 календарных дней.

Результаты рассмотрения заявления могут сообщить различными способами:

почтовым письмом,

телефонным звонком,

датой, когда можно забрать документы.

Предоставление отсрочки вы можете проследить в приложении Резерв + на вашем телефоне. У случае положительного решения в приложении будет отображаться срок предоставленной отсрочки и основание по которому вы ее получили.

В случае как положительного, так и отрицательного решения военкомата по отсрочке, обязательно должен быть выдан документ предусмотренный законодательством.

Если решение положительное – выдается справка, в которой указываются персональные данные, норма законодательства согласно которой предоставляется отсрочка, срок действия отсрочки, реквизиты военно-учетного документа при предъявлении которого действует отсрочка.

В случае отказа в предоставлении отсрочки – выдается уведомление в котором указываются подробные причины отказа.

Отсрочка предоставляется сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный указом Президента Украины или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

Чтобы продлить отсрочку, следует не ранее чем за 1 неделю до завершения срока мобилизации подать в ТЦК справку с места работы где указано занимаемую должность и размер доли ставки при оплате труда.