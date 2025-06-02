Як оформити відстрочку у 2025 році та на що слід звернути особливу увагу під час підготовки документів, розповідає 24 Канал, посилаючись на поради юристів.

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Хто з освітян має право на відстрочку

З 9 травня до 7 серпня 2025 року Верховна Рада прийняла рішення, яке підписав президент, про продовження воєнного стану в Україні. А тому загальна мобілізація також була продовжена на той же термін.

Однак, вчителі та викладачі мають право на відстрочку, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення безперервності освітнього процесу.

Право на отримання відстрочки мають:

наукові працівники, які працюють у закладах вищої або фахової передвищої освіти, а також у наукових установах і організаціях;

науково-педагогічні працівники, які здійснюють професійну діяльність у вищих або фахових передвищих навчальних закладах, наукових установах чи організаціях;

педагогічні працівники, які займають відповідні посади в закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти.

Як скористатися правом на відстрочку

Щоб скористатися цим правом, чоловікам слід дотриматися процедури отримання відстрочки та подання необхідного та обов'язкового пакета документів.

Важливими умовами для отримання відстрочки:

Особа працює за основним місцем роботи (якщо відстрочка вчителям).

Обсяг зайнятості – не менше ніж 0,75 ставки (якщо відстрочка для вчителів).

Наявність наукового ступеня (якщо відстрочка для викладачів).

Серед документів, які необхідно підготувати, перш ніж звернутися до ТЦК та СП для отримання відстрочки головною є довідка навчального закладу про основне місце роботи, займану посаду та розмір ставки відповідно до умов оплати праці.

Якщо оформляється відстрочка для викладачів, то необхідно надати довідку з навчального закладу або наукової установи, яка підтверджує, що людина там працює за основним місцем роботи, вказує її посаду та скільки ставки вона займає. Також потрібна копія диплома про науковий ступінь.

Іншими документами, які треба мати, є:

заява,

копії паспорта та ідентифікаційного коду,

військово-облікові документи – приписне чи військовий квиток,

Коли всі необхідні документи Ви зібрали, можна готуватися до подачі заяви на отримання відстрочки.

Наступний алгоритм дій такий:

Заповніть заяву за встановленою формою на ім’я голови комісії військкомату, обов’язково вказавши норму закону, яка надає вам право на відстрочку, а також особисті дані.

До заяви додайте документи, що підтверджують ваше право на відстрочку. Вони можуть бути нотаріально завіреними або подані у власноручно засвідчених копіях.

Заяву можна подати особисто до військкомату за місцем військового обліку або надіслати поштою.

Після подачі заява обов’язково реєструється.

Далі комісія при військкоматі здійснює перевірку підстав для надання вам відстрочки.

Якщо якусь інформацію потрібно підтвердити або ж спростувати військкоматом, то вони можуть направити запити до місця роботи. В такому разі розгляд заяви може значно збільшуватися.

Строк розгляду заяви не повинен перевищувати 15 календарних днів.

Результати розгляду заяви можуть повідомити різними способами:

поштовим листом,

телефонним дзвінком,

датою, коли можна забрати документи.

Надання відстрочки ви можете прослідкувати у додатку Резерв + на вашому телефоні. У разі позитивного рішення в додатку буде відображатися строк наданої відстрочки та підстава за якою ви її отримали.

У разі як позитивного, так і негативного рішення військкомату щодо відстрочки, обов'язково має бути виданий документ передбачений законодавством.

Якщо рішення позитивне – видається довідка, в якій вказуються персональні дані, норма законодавства згідно з якою надається відстрочка, строк дії відстрочки, реквізити військово-облікового документа при пред'явленні якого діє відстрочка.

У разі відмови у наданні відстрочки – видається повідомлення в якому вказуються детальні причини відмови.

Відстрочка надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Щоб продовжити відстрочку, слід не раніше ніж за 1 тиждень до завершення строку мобілізації подати до ТЦК довідку з місця роботи де вказано займану посаду та розмір частки ставки під час оплати праці.