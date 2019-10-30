Украинская школа в США набрала рекордное количество учеников

В Сан-Франциско школа украиноведения набрала рекордное количество учеников. В этом году насобиралось сразу 55 учеников.

Школа работает в помещении храма, рассказывает "Голос Америки".

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Среди предметов, которые изучают дети: украинский язык, история и традиции Украины.

Классов в школе три: подготовительная группа, третьеклассники и пятиклассники. На постоянной основе работают 12 учителей, большинство из которых имеют педагогическое образование.

Школу основала украинская община в Сан-Франциско при поддержке местной церкви в 2014 году. Помещение для импровизированных классов безвозмездно предоставляет Церковь.

Мы заботимся, чтобы дети помнили о своих корнях, откуда они родом. Школа открыта для всех. У нас здесь нет разделения, принадлежишь ли к нашему приходу, или нет, католик ли ты или православный. Все могут приходить в нашу школу,

– рассказывает настоятель Церкви отец Георгий.

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Родители признают, что детей отдают в украинскую школу для того, чтобы те не забыли родной язык и больше узнали про историческую Родину.

Обучение в школе платное, однако цена, по рассказам родителей, символическая.

Сколько украинских школ в США?

В США примерно 40 школ украиноведения различных форм. В Сан-Франциско функционирует одна из них.