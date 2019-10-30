Українська школа в США набрала рекордну кількість учнів

У Сан-Франциско школа українознавства набрала рекордну кількість учнів. Цьогоріч назбиралося одразу 55 учнів.

Школа працює в приміщенні храму, розповідає "Голос Америки".

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Серед предметів, які вивчають діти: українська мова, історія та традиції України.

Класів у школі три: підготовча група, третьокласники та п'ятикласники. На постійній основі працюють 12 вчителів, більшість з яких мають педагогічну освіту.

Школу заснувала українська громада у Сан-Франциско за підтримки місцевої церкви у 2014 році. Приміщення для імпровізованих класів безоплатно надає Церква.

Ми турбуємось, щоб діти пам'ятали про своє коріння, звідки вони родом. Школа відкрита для всіх. В нас тут немає поділу, чи належиш до нашої парафії, чи ні, чи ти католик, чи ти православний. Всі можуть приходити до нашої школи,

– розповідає настоятель Церкви отець Георгій.

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Батьки визнають, що дітей віддають в українську школу для того, щоб ті не забули рідну мову та більше дізнались про історичну Батьківщину.

Навчання у школі платне, проте ціна, за розповідями батьків, символічна.

Скільки українських шкіл в США?У США приблизно 40 шкіл українознавства різних форм. В Сан-Франциско функціонує одна з них.