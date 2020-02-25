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Университет Поплавского сменил подотчетность: детали

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Университет часто попадал в скандалы / Zlatopil

Киевский национальный университет культуры и искусств отныне подчиняться Министерству образования. Бывшим ректором вуза был Михаил Поплавский.

Решение было принято еще 19 февраля, говорится на сайте Правительственного портала.

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Ранее университет подчинялся министерству культуры, молодежи и спорта.

Передать целостный имущественный комплекс государственного учреждения "Киевский национальный университет культуры и искусств" (код согласно ЕГРПОУ 02214159) из сферы управления Министерства культуры, молодежи и спорта в сферу управления Министерства образования и науки,
– говорится в сообщении.

Певец Михаил Поплавский был ректором государственного университета в течение 1993-2015 годов. Позже экс-депутат на базе вуза создал частное учебное заведение Киевский университет культуры.


Главный корпус Киевского национального университета культуры и искусств/ фото: Education.ua

Лицензию новосозданного вуза подписывал экс-министр образования Дмитрий Табачник. В 2014 году ее отменили, однако через два года частично восстановили.

Что известно про Киевский национальный университет культуры и искусств

  • Основан в 1968 году;
  • Университет имеет IV уровень аккредитации;
  • В вузе обучаются 20 тысяч студентов.

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Что известно о Михаила Поплавского?
Поплавский является народным артистом Украины, бывшим народным депутатом Украины IV, VII, и VII созыва. Также Поплавский имеет докторскую степень по педагогическим наукам. Попадал в скандалы относительно махинаций вокруг университета культуры и искусств.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Кабинет Министров Украины Министерство культуры, молодежи и спорта Министерство образования и науки Украины Студенты Михаил Поплавский Высшее образование
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