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Університет Поплавського змінив підпорядкування: деталі

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Університет часто потрапляв до скандалів / Zlatopil

Київський національний університет культури і мистецтв відтепер підпорядковуватиметься Міністерству освіти. Колишнім ректором вишу був Михайло Поплавський.

Рішення було ухвалене ще 19 лютого, йдеться на сайті Урядового порталу.

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Раніше університет підпорядковувався міністерству культури, молоді та спорту.

Передати цілісний майновий комплекс державної установи "Київський національний університет культури і мистецтв" (код згідно з ЄДРПОУ 02214159) із сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту до сфери управління Міністерства освіти і науки,
– йдеться у повідомленні.

Співак Михайло Поплавський був ректором державного університету протягом 1993-2015 років. Пізніше ексдепутат на базі вишу створив приватний навчальний заклад Київський університет культури.


Головний корпус Київського національного університету культури і мистецтв / фото: Education.ua

Ліцензію новоствореного вишу підписував ексміністр освіти Дмитро Табачник. У 2014 році її анулювали, проте через два роки частково відновили.

Що відомо про Київський національний університет культури і мистецтв

  • Заснований у 1968 році;
  • Університет має IV рівень акредитації;
  • У виші навчається 20 тисяч студентів.

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Що відомо про Михайла Поплавського?Поплавський є народним артистом України, колишнім народним депутатом України IV, VII, та VII скликання. Також Поплавський має докторську ступіть з педагогічних наук. Потрапляв до скандалів щодо махінацій навколо університету культури і мистецтв.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Кабінет Міністрів України Міністерство культури, молоді та спорту Міністерство освіти та науки України Студенти Михайло Поплавський Вища освіта
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