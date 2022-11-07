Как проводить уроки при отключении света: народный учитель поделился секретом
Источник:Общественное
Народный учитель Украины Павел Виктор преподает физику более 40 лет. При этом у него есть свой ютуб-канал с почти миллионом подписчиков.
Он рассказал, как работает при отключениях света. А также о том, как война влияет на уровень знаний детей.
Читайте "Нельзя этого говорить": как учитель должен поддерживать учеников во время войны
Как учатся дети, если нет света
Павел Виктор, работающий в Одессе, уже сталкивался с прерыванием уроков. Так как его ученикам выключают свет в разное время, он к каждому подходит индивидуально.
Когда воздушная тревога, мы уроки прерываем, но в записи дети досмотрят их до конца,
– уточнил учитель.
Он добавил, что когда связь прерывается, записывает урок до конца уже без детей. Если раздается воздушная тревога, прячутся. Затем дети досматривают урок и делают домашнее задание.
По словам Павла Виктора, тесты и домашние задания он загружает в платформу Classroom. Через нее потом и проверяет результаты учащихся. Когда у учеников есть свет, они выполняют задания. Система сохраняет их результаты, которые потом видит учитель. После проверки задач оценки он переносит в электронный журнал. Контрольные работы, добавляет Виктор, можно проводить, если это онлайн-тесты.
Как изменился уровень знаний детей во время войны
За время дистанционного обучения уровень знаний учащихся снизился, уточняет учитель. Он утверждает, что родителям важно объяснить важность обучения для будущей жизни ребенка и стимулировать его.
От того, будет ли ребенок учиться, зависит его будущее. Также то, найдет ли он хорошую работу. Надо научить его, что в любой момент, когда есть свет или когда ребенок имеет время, его следует тратить на обучение, а не на развлечения,
– подчеркнул Павел Виктор.
Что известно о Павле Викторе
- Павел Виктор преподает физику в Ришельевском лицее.
- Также он снимает видео для ютуб-канала.
- Так, в доступной форме и на примерах объясняет свой предмет.
- Сейчас на канал подписалось около миллиона пользователей, а видео суммарно имеют более 62 млн просмотров.
- В прошлом году Павел Виктор победил на всеукраинском конкурсе Global Teacher Prize Ukraine 2021 в номинации "Выбор украинцев".
- Также попал в список 50 лучших учителей страны.
- В 2009 году он получил звание "Заслуженный учитель Украины".
Важно Как ученику после обучения за границей вернуться в украинскую школу
Как сейчас идет обучение в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение проходит почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- Школы Киевщины после временной вынужденной дистанционной работы возобновляют обучение в очном и смешанном форматах.
- По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.
- В почти 3,6 тысяч школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.
- Шкарлет отметил, что 94% учебных заведений Украины готовы к отопительному сезону.