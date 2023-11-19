"Манипулятивный ажиотаж": в политехнике стали на защиту Фарион после языкового скандала

После того, как Ирину Фарион уволили из "Львовской политехники", скандал с профессоршей получил продолжение. Так, в политехнике группа преподавателей стала на защиту профессора.

Свою позицию относительно скандала с Фарион выразил коллектив кафедры украинского языка "Львовской политехники". Коллектив назвал скандал с профессором – "манипулятивным ажиотажем".

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В политехнике считают, что скандал выгоден России

На кафедре считают, что "спровоцированное и инспирированное возмущение в обществе" из-за интервью Фарион выгодно России.

Группа преподавателей кафедры, которая стала в защиту Фарион, считает необоснованным и безосновательным решение руководства об увольнении профессора.

Преподаватели отмечают, что Фарион "на протяжении всей своей преподавательской деятельности ответственно и добросовестно выполняла свои обязанности, имеет уважение в коллективе, научном сообществе и среди обучаемых студентов".

Также на кафедре уверяют, что за более чем 30 лет работы Фарион во "Львовской политехнике" на нее не поступало ни одной жалобы.

Скандал с Ириной Фарион: хронология событий