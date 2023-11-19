"Манипулятивный ажиотаж": в политехнике стали на защиту Фарион после языкового скандала
После того, как Ирину Фарион уволили из "Львовской политехники", скандал с профессоршей получил продолжение. Так, в политехнике группа преподавателей стала на защиту профессора.
Свою позицию относительно скандала с Фарион выразил коллектив кафедры украинского языка "Львовской политехники". Коллектив назвал скандал с профессором – "манипулятивным ажиотажем".
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В политехнике считают, что скандал выгоден России
На кафедре считают, что "спровоцированное и инспирированное возмущение в обществе" из-за интервью Фарион выгодно России.
Группа преподавателей кафедры, которая стала в защиту Фарион, считает необоснованным и безосновательным решение руководства об увольнении профессора.
Преподаватели отмечают, что Фарион "на протяжении всей своей преподавательской деятельности ответственно и добросовестно выполняла свои обязанности, имеет уважение в коллективе, научном сообществе и среди обучаемых студентов".
Также на кафедре уверяют, что за более чем 30 лет работы Фарион во "Львовской политехнике" на нее не поступало ни одной жалобы.
Скандал с Ириной Фарион: хронология событий
- Скандал вокруг Ирины Фарион возник после ее высказывания во время программы "Рандеву с Яниной Соколовой". Преподаватель и бывшая депутат критически высказалась об украинских военных, которые общаются на русском.
- Она сказала, что "категорически не принимает" то, что некоторые военные бригады "Азов" и и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском.
- Это далеко не первое резонансное заявление Фарион во время полномасштабной войны России против Украины. Ранее профессор, комментируя уничтожение россиянами Мариуполя, сказала, что это "карма для мариупольцев".
- Высказывание Фарион о языке военных повлекло за собой острую дискуссию среди украинцев. Например, студенты политехники организовали митинг против Фарион с требованием уволить профессора.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец из-за заявления Фарион обратился в полицию, СБУ и Нацсоветы. Из-за обращений Лубинца и СБУ Нацсовет проверит "5 канал".
- 15 ноября СБУ начала уголовное производство против Фарион. Также министр образования Оксен Лисовой подтвердил, что профессора уволили из "Львовской политехники".
- Сама же Фарион не изменила своей позиции. Она заявила, что будет обжаловать увольнение в суде и отметила, что приказ о ее увольнении был без подписи.