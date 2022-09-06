Школьники из Закарпатья дружно спели популярную патриотическую песню. Она уже успела стать символом войны Украины с россией.
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Ученики исполнили "Ой у лузі червона калина"
Так, учащиеся ужгородской средней школы №5, которые могут учиться офлайн, дружно во время урока исполнили гимн сечевых стрельцов. Яркое видео их исполнения "Ой у лузі червона калина" показала учительница Снежанна Она.
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Песня как символ войны с россией
Гимн сечевых стрельцов "Ой у лузі червона калина" стал символом войны с россией. Именно его на четвертый день войны исполнил лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк с оружием в руках. С этого времени песню начали исполнять не только в Украине, но и за рубежом.
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Обязательные нововведения в школах
С 1 сентября каждая украинская школа должна обеспечить тренировку реакции детей на сигнал воздушной тревоги. Во время тренинга дети спускаются в укрытие, а учителя следят за процессом. Бомбоубежище должно быть оборудовано интернетом, стульями, проекторами, стационарными телефонами, туалетом, водопроводом. Дети в укрытии должны иметь возможность играть в игры и отдыхать.
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