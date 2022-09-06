Школярі із Закарпаття дружно заспівали популярну патріотичну пісню. Вона вже встигла стати символом війни України з росією.

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Учні виконали "Ой у лузі червона калина"

Так, учні ужгородської середньої школи №5, які мають змогу навчатися офлайн, дружно під час уроку виконали гімн січових стрільців. Промовисте відео їхнього виконання "Ой у лузі червона калина" показала вчителька Сніжанна Она.

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Пісня як символ війни з росією

Гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина" став символом війни з росією. Саме його на четвертий день війни виконав лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зі зброєю в руках. Відтоді пісню почали виконувати не лише в Україні, а й за кордоном.

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Обов’язкові нововведення у школах

З 1 вересня кожна українська школа має забезпечити тренування реакції дітей на сигнал повітряної тривоги. Під час цього тренінгу діти спускаються в укриття, а вчителі стежать за процесом. Бомбосховище має бути обладнано інтернетом, стільцями, проєкторами, стаціонарними телефонами, туалетом, проведеною водою. Діти в укритті також мають мати можливість грати в ігри та відпочивати.

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