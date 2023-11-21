Нехватка учителей является проблемой в разных странах. Больше всего – в странах Африки, Южной Азии, Европы и Северной Америки. В общей сложности мир нуждается в 13 миллионах учителей начальной школы и 31 миллионе учителей средней школы. новом отчете ЮНЕСКО.

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Что влияет на качество труда и увольнение учителей

Так, педагоги нужны, ведь их коллеги увольняются или появляются новые преподавательские должности.

Самые распространенные причины увольнения педагогов следующие:

переполненные классы;

неравенство в зарплате;

гендерный дисбаланс в школах (мужчины-педагоги чаще уходят из профессии, чем женщины);

неравномерное распределение учителей-предметников;

разница в качестве преподавания между деревней и городом.

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Почему учителя покидают профессию

На решение педагогов уйти из профессии влияют:

дисбаланс между работой и личной жизнью;

условия труда;

состояние здоровья;

школьное руководство;

личные ресурсы жизнестойкости;

лучшие карьерные возможности;

низкие зарплаты;

отношения в коллективе;

стресс.

Как решить проблему

Чтобы решить проблему нехватки учителей, необходимо сделать эту профессию привлекательной. В частности, трансформировать систему образования и создать такие условия, чтобы педагоги стали агентами перемен. Также необходимо повысить учителям зарплату.

При этом следует создать условия, позволяющие совмещать учительство и отцовство.