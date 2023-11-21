Нехватка учителей является проблемой в разных странах. Больше всего – в странах Африки, Южной Азии, Европы и Северной Америки. В общей сложности мир нуждается в 13 миллионах учителей начальной школы и 31 миллионе учителей средней школы. новом отчете ЮНЕСКО.
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Что влияет на качество труда и увольнение учителей
- переполненные классы;
- неравенство в зарплате;
- гендерный дисбаланс в школах (мужчины-педагоги чаще уходят из профессии, чем женщины);
- неравномерное распределение учителей-предметников;
- разница в качестве преподавания между деревней и городом.
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Почему учителя покидают профессию
На решение педагогов уйти из профессии влияют:
- дисбаланс между работой и личной жизнью;
- условия труда;
- состояние здоровья;
- школьное руководство;
- личные ресурсы жизнестойкости;
- лучшие карьерные возможности;
- низкие зарплаты;
- отношения в коллективе;
- стресс.
Как решить проблему
Чтобы решить проблему нехватки учителей, необходимо сделать эту профессию привлекательной. В частности, трансформировать систему образования и создать такие условия, чтобы педагоги стали агентами перемен. Также необходимо повысить учителям зарплату.
При этом следует создать условия, позволяющие совмещать учительство и отцовство.