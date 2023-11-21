Нестача вчителів є проблемою у різних країнах. Найбільше – у країнах Африки, Південної Азії, Європи та Північної Америки. Загалом світ потребує 13 мільйонів вчителів початкової школи і 31 мільйон вчителів середньої школи, мовиться у новому звіті ЮНЕСКО.

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Що впливає на якість праці та звільнення вчителів

Так, педагоги потрібні, адже їхні колеги звільняються або з'являються нові викладацькі посади.

Найпоширеніші причини звільнення освітян такі:

переповнені класи;

нерівність у зарплаті;

гендерний дисбаланс у школах (чоловіки-педагоги частіше йдуть з професії, ніж жінки);

нерівномірний розподіл учителів-предметників;

різниця в якості викладання між селом та містом.

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Чому вчителі залишають професію

На рішення педагогів піти з професії впливають:

дисбаланс між роботою та особистим життям;

умови праці;

стан здоров'я;

шкільне керівництво;

особисті ресурси життєстійкості;

кращі кар'єрні можливості;

низькі зарплати;

стосунки у колективі;

стрес.

Як розв'язати проблему

Аби розв'язати проблему нестачі вчителів, необхідно зробити цю професію привабливою. Зокрема, трансформувати систему освіти та створити такі умови, аби педагоги стали агентами змін. Також необхідно підвищити вчителям зарплату.

При цьому варто створити умови, які дозволяють поєднувати вчителювання та батьківство тощо.