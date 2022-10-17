В оккупированной Керчи "заминировали" все школы и детсады

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов. В оккупированном агрессором Крыму тоже довольно неспокойно.

Так, в оккупированном Россией Крыму снова "минируют" учебные заведения. На этот раз – в Керчи.

Важно В оккупированном Крыму массово "минируют" школы

В Керчи "заминировали" школы и садики

Так, в городе Керчь во временно оккупированном Крыму эвакуировали детей из детсадов и школ. Также эвакуироваться заставили и работников местного "суда".

Все "суды", детские сады, школы и колледжи Керчи эвакуируют из-за сообщений о заминировании,

– указано в сообщении.

В оккупированном Крыму "минируют" школы

11 октября все школы оккупированного Крыма уже "минировали". В учебные заведения посылали сообщения о минировании. Учеников оттуда эвакуировали.

Об эвакуации объявляли в школах Красногвардейского района, школах и детсадах Евпатории и Бахчисарайского района, а также Феодосии, Керчи.

В крымских телеграм-каналах родители жаловались, что сообщения о минировании школ Ленинского района поступают ежедневно. Детей все время приходится эвакуировать. При этом они не понимают, почему их дети до сих пор не учатся онлайн или не на каникулах.

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