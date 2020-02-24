В Черкасской области школьник попал в больницу из-за избиения одноклассниками

В школе города Городище Черкасской области 13-летний парень попал в больницу с сотрясением мозга из-за избиения одноклассниками. Инцидент произошел на уроке трудового обучения в присутствии учителя.

Мать парня требует финансового возмещения от родителей буллеров. Об инциденте рассказала мама пострадавшего пишет vikka.ua.

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Женщина рассказала, что ее сына сначала оскорбляли словесно, а потом избили.

Я воспитывала его добрым и неконфликтным. Всегда объясняла: драться – это крайний случай. Поэтому когда ребята начали в него кидаться палочками для мороженого, которые принес для урока учитель, Артем несколько раз ответил им вежливо и один раз грубо. Это ребятам не понравилось,

– пояснила мать пострадавшего.

После драки пострадавшему поставили диагноз вдавленный перелом теменной кости слева и направили в черкасскую больницу.

По словам женщины, директор школы созвала независимую комиссию, которая установила вину буллеров. Учитель момент удара увидеть не успел.

За дело взялась полиция. Расследование продлится в течение 30 дней. Учитель трудового обучения, на уроке которого произошел инцидент, будет уволен после еще одного такого случая.

Мать парня рассказала, что хочет возмещения расходов на лечение сына от родителей буллеров.

Они приезжали домой, рассказывали версии своих детей, которые не сходились с нашей. Просили забрать заявление из полиции, но не заикнулись о помощи. Я мать-одиночка, воспитываю еще полуторагодовалого ребенка. На лечение Артема занимала 6 тысяч гривен, для меня это огромная сумма, впереди реабилитация,

– пояснила женщина.

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Как в Украине противодействуют буллингу?

В начале 2019 года был принят специальный закон, предусматривающий штраф для родителей обидчиков. За год в суд подали более 300 исков по факту издевательств – почти половина из них увенчались наказаниями для буллеров.