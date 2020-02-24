На Черкащині школяр потрапив до лікарні через побиття однокласниками

В школі міста Городище, що на Черкащині, 13-річний хлопець потрапив до лікарні зі струсом мозку через побиття однокласниками. Інцидент стався на уроці трудового навчання в присутності вчителя.

Мати хлопця вимагає фінансового відшкодування від батьків булерів, Про інцидент розповіла мати постраждалого пише vikka.ua.

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Жінка розповіла, що її сина спочатку ображали словесно, а тоді побили.

Я виховувала його добрим і неконфліктним. Завжди пояснювала: битись – це крайній випадок. Тому коли хлопці почали в нього кидатись паличками для морозива, які приніс для уроку вчитель, Артем декілька разів відповів їм ввічливо та один раз грубо. Це хлопцям не сподобалось,

– пояснила мати постраждалого.

Після бійки постраждалому поставили діагноз вдавлений перелом тім’яної кістки зліва та направили в черкаську лікарню.

За словами жінки, директорка школи скликала незалежну комісію, яка встановила провину булерів. Вчитель моменту удару побачити не встиг.

За справу взялась поліція. Розслідування триватиме протягом 30 днів. Вчителя трудового навчання, на уроці якого стався інцидент, буде звільнений після ще одного такого випадку.

Мати хлопця розповіла, що хоче відшкодування витрат на лікування сина від батьків булерів.

Вони приїжджали додому, розповідали версії своїх дітей, які не сходились із нашою. Просили забрати заяву з поліції, але не заїкнулись про допомогу. Я мати-одиначка, виховую ще півторарічну дитину. На лікування Артема позичала 6 тисяч гривень, для мене це величезна сума, попереду реабілітація,

– пояснила жінка.

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Як в Україні протидіють булінгу?На початку 2019 року був прийнятий спеціальний закон, який передбачає штраф для батьків кривдників. За рік до суду подали понад 300 позовів за фактом знущань – майже половина з них увінчались покараннями для булерів.