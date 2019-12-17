В Черновцах учительница издевалась над детьми: подробности скандала

Родители первоклассников в Черновцах добились увольнения учительницы, которая "травила" их детей.

Педагог с 39-летним стажем кричала на учеников, унижала их и толкала, сообщает "5 канал".

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Ребенок разговаривал на уроке с соседом. Она подошла, стала кричать и требовала, чтобы он вышел из класса. Потянула из-за парты, и он ударился об угол парты в районе виска,

– рассказала мать одного из учеников.

На школьном собрании родители решили пожаловаться на педагога Татьяну Филип. Директор школы № 6 Виктор Демьянчук попросил учительницу дать письменное объяснение, но та принесла заявление об увольнении.

В Управлении образования подтвердили факты издевательств и удивились, почему ни родители, ни руководство школы не поднимали этот вопрос раньше.

Сколько детей в Украине страдают от насилия? По данным Министерства социальной политики, ежегодно в Украине от различных форм насилия страдают 800 детей. Однако омбудсмен заявила, что на самом деле каждый 4 ребенок в Украине подвергается насилию.

На что украинцы жалуются в системе образования больше всего?

ненадлежащие условия в учебных заведениях;

плохое питание;

неудовлетворительное обеспечение школ или вузов;

нерациональное расходование средств учреждением;

проблемы в коллективе;

буллинг в отношении учителей или учеников;

предвзятое оценивание успеваемости школьников или студентов.

В офисе омбудсмена в общем будут работать 15 специалистов. По словам Сергея Горбачева, в службе еще есть вакансии. Финансирование ведомства, по мнению омбудсмена, на хорошем уровне.