В Черновцах учительница издевалась над детьми: подробности скандала
Родители первоклассников в Черновцах добились увольнения учительницы, которая "травила" их детей.
Педагог с 39-летним стажем кричала на учеников, унижала их и толкала, сообщает "5 канал".
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Ребенок разговаривал на уроке с соседом. Она подошла, стала кричать и требовала, чтобы он вышел из класса. Потянула из-за парты, и он ударился об угол парты в районе виска,
– рассказала мать одного из учеников.
На школьном собрании родители решили пожаловаться на педагога Татьяну Филип. Директор школы № 6 Виктор Демьянчук попросил учительницу дать письменное объяснение, но та принесла заявление об увольнении.
В Управлении образования подтвердили факты издевательств и удивились, почему ни родители, ни руководство школы не поднимали этот вопрос раньше.
Сколько детей в Украине страдают от насилия? По данным Министерства социальной политики, ежегодно в Украине от различных форм насилия страдают 800 детей. Однако омбудсмен заявила, что на самом деле каждый 4 ребенок в Украине подвергается насилию.
На что украинцы жалуются в системе образования больше всего?
- ненадлежащие условия в учебных заведениях;
- плохое питание;
- неудовлетворительное обеспечение школ или вузов;
- нерациональное расходование средств учреждением;
- проблемы в коллективе;
- буллинг в отношении учителей или учеников;
- предвзятое оценивание успеваемости школьников или студентов.
В офисе омбудсмена в общем будут работать 15 специалистов. По словам Сергея Горбачева, в службе еще есть вакансии. Финансирование ведомства, по мнению омбудсмена, на хорошем уровне.