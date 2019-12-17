У Чернівцях вчителька знущалась над дітьми: подробиці скандалу

Батьки першокласників у Чернівцях домоглися звільнення вчительки, яка "травила" їхніх дітей.

Педагог із 39-річним стажем кричала на учнів, принижувала їх і штовхала, повідомляє "5 канал".

Читайте також: Погрожувала закапати очі клеєм: в Нікополі скандал з вихователькою

Дитина розмовляла на уроці зі сусідом. Вона підійшла, стала кричати і вимагала, щоб він вийшов із класу. Потягнула з-за парти, і він вдарився об кут парти в районі скроні,

– розповіла мати одного з учнів.

На шкільних зборах батьки вирішили поскаржитися на педагога Тетяну Філіп. Директор школи № 6 Віктор Дем’янчук попросив вчителя дати письмове пояснення, але та принесла заяву на звільнення.

В Управлінні освіти підтвердили факти цькування і здивувалися, чому ні батьки, ні керівництво школи не піднімали це питання раніше.

Скільки в Україні дітей страждає від насилля? За даними Міністерства соціальної політики, щороку в Україні від різних форм насилля страждає 800 дітей. Проте омбудсмен заявила, що насправді кожна 4 дитина в Україні піддається насиллю.

На що українці скаржаться в системі освіти найбільше?