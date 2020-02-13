В Херсоне откроют заведение дистанционного образования для детей из аннексированного Крыма

Вскоре дети из оккупированного Крыма смогут получать украинское образование на территории полуострова. В этом им поможет центр дистанционного образования, который будет находиться на базе одного из лицеев Херсона.

Уже существуют договоренности об открытии центра с руководством Херсонской области, сообщили "Крым.Реалии".

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Министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда отметила, что сейчас важна успешность этого пилотного проекта. Ведь в будущем проект могут реализовать и в других регионах.

Более того, там (в Крыму – 24 канал) есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или учиться,

– пояснила министр.

Справка: с 9 февраля изменился порядок пересечения админграниц с оккупированным Крымом для детей. Так, крымчане в возрасте от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать границу при нескольких условиях. Пока же до 19 февраля въезд в оккупированный Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей. Пересечение границы с Крымом упростил Кабмин, чтобы дети с оккупированного полуострова могли получать образование на свободной территории Украины.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет придумал, как посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму. В правительстве предлагают сделать это с помощью спутников.