У Херсоні відкриють заклад дистанційної освіти для дітей з анексованого Криму
Незабаром діти з окупованого Криму зможуть здобувати українську освіту на території півострова. У цьому їм допоможе центр дистанційної освіти, що перебуватиме на базі одного з ліцеїв Херсону.
Вже існують домовленості про відкриття центру з керівництвом Херсонської області, повідомили "Крим.Реалії".
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Міністерка у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Оксана Коляда зазначила, що наразі важлива успішність цього пілотного проєкту. Адже у майбутньому проєкт можуть реалізувати й в інших регіонах.
Ба більше, там (у Криму, – 24 канал) є можливість приїжджати з окупованої території на канікули або на вихідні, проживати в гуртожитку і складати певні іспити або навчатися,
– пояснила міністерка.
Довідка: з 9 лютого змінився порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом для дітей. Так, кримчани віком від 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати межу за кількох умов. Наразі ж до 19 лютого в'їзд до окупованого Криму відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Перетин межі з Кримом спростив Кабмін, щоб діти з окупованого півострова здобувати освіту на вільній території України.
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