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У Херсоні відкриють заклад дистанційної освіти для дітей з анексованого Криму

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Заклад дистанційної освіти для дітей з анексованого Криму / www.istockphoto.com

Незабаром діти з окупованого Криму зможуть здобувати українську освіту на території півострова. У цьому їм допоможе центр дистанційної освіти, що перебуватиме на базі одного з ліцеїв Херсону.

Вже існують домовленості про відкриття центру з керівництвом Херсонської області, повідомили "Крим.Реалії".

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Міністерка у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Оксана Коляда зазначила, що наразі важлива успішність цього пілотного проєкту. Адже у майбутньому проєкт можуть реалізувати й в інших регіонах.

Ба більше, там (у Криму, – 24 канал) є можливість приїжджати з окупованої території на канікули або на вихідні, проживати в гуртожитку і складати певні іспити або навчатися,
– пояснила міністерка.

Довідка: з 9 лютого змінився порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом для дітей. Так, кримчани віком від 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати межу за кількох умов. Наразі ж до 19 лютого в'їзд до окупованого Криму відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Перетин межі з Кримом спростив Кабмін, щоб діти з окупованого півострова здобувати освіту на вільній території України.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет вигадав, як порахувати українців на Донбасі та в Криму. В уряді пропонують зробити це за допомогою супутників. 

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Оксана Коляда Дмитро Дубілет Діти і неповнолітні Школа Школярі Освіта в Україні Освіта
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