В Киеве перенесли прием документов в первый класс школ: новые даты

Начало приема документов в первые классы перенесут на неопределенный срок. Причиной является неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондрыивский на своей странице в фейсбук.

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Городская власть хочет предоставить киевлянам возможность не нарушать карантин и оставаться дома.

Уважаемые родители! Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу,

– пояснил чиновник.

Мондрыивский также рассказал, что все педагоги Киева на следующей неделе получат заработную плату. Работники районных управлений образования уже осуществляют расчеты, для того, чтобы все получили деньги вовремя.

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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.