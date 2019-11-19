В Минобразования рассказали, когда в Украине исчезнут очереди в детсады

Министерство образования планирует окончательно ликвидировать очереди в детские сады. Первый шаг – построение 100 новых садиков.

О планах ведомства рассказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает Укринформ.

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Очереди окончательно должны исчезнуть к концу 2024 года.

До конца 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждений. Сейчас области подают перечень заведений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием "очереди в дошкольные учреждения",

– рассказала Любомира Мандзий.

По словам чиновницы, в Украине очереди существуют в каждом из регионов.

Также в министерстве планируют увеличить заработную плату воспитателей.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить финансирование, оплату труда педагогических работников, имеем соответствующее поручение правительству. Думаю, что эту ситуацию до конца 2020 года мы решим,

– добавила заместитель Анны Новосад.

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Сколько в Украине детских садов?

В 2018 году в Украине функционировали 14 949 учреждений дошкольного образования.