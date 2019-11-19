У Міносвіти розповіли, коли в Україні зникнуть черги в дитсадки

Міністерство освіти планує остаточно ліквідувати черги до дитячих садків. Перший крок – побудова 100 нових садочків.

Про плани відомства розповіла заступник міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє Укрінформ.

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Черги остаточно повинні зникнути до кінця 2024 року.

До кінця 2020 року ми хочемо створити ще 100 нових дошкільних закладів. Зараз області подають перелік тих закладів, які вони вважають для себе пріоритетними. Загалом до кінця 2024 року ми маємо закінчити з поняттям черги в дошкільні заклади,

– розповіла Любомира Мандзій.

За словами посадовиці, в Україні черги існують в кожному з регіонів.

Також, в міністерстві планують збільшити заробітну плату вихователів.

Ми зараз працюємо над тим, що змінити фінансування, оплату праці педпрацівників, маємо відповідне доручення уряду. Думаю, що цю ситуацію до кінця 2020 року ми вирішимо, – додала заступниця Ганни Новосад.

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Скільки в Україні дитячих садків?У 2018 році в Україні функціонували 14 949 закладів дошкільної освіти.