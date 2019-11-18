В Минобразования рассказали, сколько денег выделили на обустройство школьных туалетов

Руководительница министерства образования Анна Новосад рассказала, сколько денег уже выделено на обустройство туалетов в украинских школах. В конце года обещают проверить, использовали ли деньги по назначению.

Проверять будут районные департаменты образования или руководителей ОТГ, об этом рассказала Анна Новосад в эфире "Завтрака с 1+1".

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Таких условий у наших детей не должно быть. В этом году правительство спустило на места 267 миллионов гривен для обустройства теплых туалетов в школе, в нормальных условиях, соответствующих требованиям,

– рассказала посадовиця.

В ведомстве осознают, что процесс обустройства туалетов происходит слишком медленно.

Мы посчитали, что 267 миллионов гривен должно хватить на обустройство 800+ туалетов, которые сейчас есть или на улице, или в очень плохом состоянии. Поэтому в конце года мы сделаем такой чек-лист тех областей, которые справились и тех которые нет,

– пообещала Анна Новосад.

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А сколько в Украине всего школ?По состоянию на 2018 год в Украине работали почти 17 тысяч школ.