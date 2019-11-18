В Міносвіти розповіли, скільки грошей виділили на облаштування шкільних туалетів

Очільниця міністерства освіти Ганна Новосад розповіла, скільки грошей вже виділено на облаштування вбиралень в українських школах. В кінці року обіцяють перевірити, чи гроші використали за призначенням.

Перевіряти будуть районні департаменти освіти або очільників ОТГ, про це розповіла Ганна Новосад в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Таких умов у наших дітей не має бути. Цього року уряд спустив на місця 267 мільйонів гривень для облаштування теплих вбиралень в школі, в нормальних умовах, які відповідають санітарним вимогам,

– розповіла посадовиця.

У відомстві усвідомлюють, що процес облаштування туалетів відбувається занадто повільно.

Ми порахували, що 267 мільйонів гривень має вистачити на облаштування 800+ вбиралень, які наразі є або на вулиці, або в дуже поганому стані. Тому в кінці року ми зробимо такий чек-ліст тих областей, які впорались і тих які ні,

– пообіцяла Ганна Новосад.

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А скільки в Україні всього шкіл?Станом на 2018 рік в Україні працювали майже 17 тисяч шкіл.