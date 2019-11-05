На Харківщині продовжили осінні канікули: усі школи міста залишилися без опалення

У місті Куп'янськ, що на Харківщині, більш як 25 тисяч населення міста практично повністю залишилися без опалення. А у всіх десяти школах міста холодні батареї. Але погрітись удома школярам також не вийде – тепло не увімкнули й у багатьох житлових будинках. Чому мерзнуть люди та коли дадуть тепло – читайте далі.

Осінні канікули у школах офіційно вже закінчились, втім ще щонайменше тиждень у класах буде порожньо. Все через холодні класи, температура у яких заледве досягає 15 градусів.

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Місцевий відділ освіти нарікає, що за тепло платять справно, та ще й наперед. За жовтень у НАК Нафтогаз перевели мільйон гривень. Однак, тепло і досі не дали.

Наразі у мене немає інформації, коли точно розпочнеться опалювальний сезон. Ми орієнтуємо заклади, що це буде до 8 листопада. Дуже сподіваємося, що наприкінці цього тижня тепло надійде до наших закладів освіти, і освітній процес розпочнеться з 11 листопада. Є така надія,

– додала начальниця відділу освіти Куп'янська Світлана Чуб.

Втім, відігрітись вдома у школярів не вийде. У житлових будинках також холодні батареї. Начальник філіалу КП Інформаційно-технічний центр Куп'янська Олександр Таловиря пояснив, що у населення немає опалення, бо у них не вистачає потужностей.



Температура у класах ледь дотягує до 15 градусів тепла

Тепло у Куп'янську тільки у тих будівлях, які опалюються не від газу. Так зокрема обігрівають місцевий психоневрологічний диспансер. Газову котельну переоблаштували на вугільну за 3 дні. Але за такою схемою обігрівають тільки чверть куп'янської соцінфраструктури. Решті доводиться мерзнути. Обласні чиновники переконують, що у всьому винен Нафтогаз. Мовляв, монополіст вимагає борги 10-річної давнини.

Загалом, на Харківщині досі без опалення понад тисяча будинків і сімдесят соціальних закладів. Тим часом не ввімкнули тепло і в іншому проблемному місті – Новому Роздолі на Львівщині. Для розв'язання проблеми до міста направили бригади Львівобленерго. А ось у Смілі на Черкащині, де опалювальний сезон також був на межі зриву, батареї увімкнули ще минулого тижня.

Важливо! Газпром офіційно відмовився постачати Україні газ доти, доки ми не відмовимося від своїх перемог у міжнародних арбітражах.