В школе на Днепропетровщине отравились ученики и учитель: детали
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об отравлении учеников средней школы в городе Павлоград. Учитель отказался от госпитализации.
Оказалось, что отравление произошло из-за распыления перцового газа в туалете школы, пишет пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.
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Всего отравились пятеро детей и один учитель. Всех, кроме педагога, забрала скорая помощь. Кто именно распылил газ, пока неизвестно.
В школе провели эвакуацию учащихся и персонала школы, после чего проветрили помещение. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, полиция, газовая служба и руководство города.
С руководством учреждения провели разъяснительную работу, чтобы таких случаев не случалось в будущем.
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А сколько в Украине всего школ?
- около 19 тысяч школ в целом функционируют в Украине;
- более 400 тысячи педагогов;
- более 3 миллионов 800 тысяч учеников.