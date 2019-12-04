В школе на Днепропетровщине отравились ученики и учитель: детали

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об отравлении учеников средней школы в городе Павлоград. Учитель отказался от госпитализации.

Оказалось, что отравление произошло из-за распыления перцового газа в туалете школы, пишет пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

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Всего отравились пятеро детей и один учитель. Всех, кроме педагога, забрала скорая помощь. Кто именно распылил газ, пока неизвестно.

В школе провели эвакуацию учащихся и персонала школы, после чего проветрили помещение. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, полиция, газовая служба и руководство города.

С руководством учреждения провели разъяснительную работу, чтобы таких случаев не случалось в будущем.

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А сколько в Украине всего школ?