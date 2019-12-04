В школі на Дніпропетровщині отруїлись учні та вчитель: деталі
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про отруєння учнів середньої школи в місті Павлоград. Вчитель відмовився від госпіталізації.
Виявилось, що отруєння відбулось через розпилення перцевого газу в туалеті школи, пише пресслужба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів.
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Всього отруїлись п’ятеро дітей та один вчитель. Всіх, окрім педагога, забрала швидка допомога. Хто саме розпилив газ, наразі невідомо.
В школі провели евакуацію учнів та персоналу школи, після чого провітрили приміщення. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, поліція, газова служба та керівництво міста.
З керівництвом закладу провели роз’яснювальну роботу, щоб таких випадків не ставалось в майбутньому.
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А скільки в Україні всього шкіл?
- близько 19 тисяч шкіл загалом функціонують в Україні;
- понад 400 тисяч педагогів;
- понад 3 мільйонів 800 тисяч учнів.
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