В школі на Дніпропетровщині отруїлись учні та вчитель: деталі

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про отруєння учнів середньої школи в місті Павлоград. Вчитель відмовився від госпіталізації.

Виявилось, що отруєння відбулось через розпилення перцевого газу в туалеті школи, пише пресслужба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів.

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Всього отруїлись п’ятеро дітей та один вчитель. Всіх, окрім педагога, забрала швидка допомога. Хто саме розпилив газ, наразі невідомо.

В школі провели евакуацію учнів та персоналу школи, після чого провітрили приміщення. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, поліція, газова служба та керівництво міста.

З керівництвом закладу провели роз’яснювальну роботу, щоб таких випадків не ставалось в майбутньому.

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А скільки в Україні всього шкіл?