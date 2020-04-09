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В Украине ввели онлайн-уроки по физкультуре: детали

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Онлайн-уроки призваны помочь детям сохранять активность во время карантина / Delaney Van

Платформа "Дия" запускает образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта". Детей обучают гимнастическим упражнениям и как использовать смартфон для физкультуры.

Цель сериала – привлечь школьников к занятиям спорта во время карантина, сообщает официальный сайт "Дия".

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Сериал предлагает детям делать упражнения, среди которых приседания и выпады, планка, отжимания, бег на одном месте, йога, прыжки, пресс, набивание мяча и многое другое.

Занятия проводят игроки футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрей Пятов и Сергей Кривцов.

Среди знаменитостей в сериале также снимались звезды юмористического проекта "Мамахохотала-шоу" Олег Маслюк и Евгений Янович.

Всего сериал состоит из 12 серий, каждая из которых длится от 3 до 6 минут.

Смотреть 1 серию "Диджитал физкультуры для школьников с участием звезд спорта":

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Что такое "Дия"?Это мобильное приложение, которое объединило ряд госуслуг. В перспективе, Дия должна объединить все государственные услуги на одной платформе. Кроме физкультуры, в приложении доступны также другие образовательные сериалы, среди которых: по цифровой грамотности (имеет три уровня знаний), для учителей, для родителей "Онлайн-безопасность детей" и "Карантин: онлайн-сервисы для учителей".

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Техно Спорт Футбол Шахтер Школьники Дия Учеба Школа
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