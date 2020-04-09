В Україні запровадили онлайн-уроки з фізкультури: деталі

Платформа "Дія" запускає освітній серіал для дітей "Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту". Дітей навчають гімнастичним вправам та як використовувати смартфон для фізкультури.

Мета серіалу – залучити школярів до занять спорту під час карантину, повідомляє офіційний сайт "Дії".

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Серіал пропонує дітям робити вправи, серед яких присідання та випади, планка, віджимання, біг на одному місці, йога, стрибки, прес, набивання м'яча та багато іншого.

Заняття проводять гравці футбольного клубу "Шахтар" та збірної України Андрій П'ятов та Сергій Кривцов.

Серед знаменитостей в серіалі також знімались зірки гумористичного проєкту "Мамахохотала-шоу" Олег Маслюк і Євген Янович.

Загалом серіал складається з 12 серій, кожна з яких триває від 3 до 6 хвилин.

Дивитись 1 серію "Діджитал-фізкультури для школярів за участі зірок спорту":

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Що таке "Дія"?Це мобільний додаток, який об’єднав низку держпослуг. В перспективі, Дія має об'єднати всі державні послуги на одній платформі. Окрім фізкультури, в додатку доступні також інші освітні серіали, серед яких: із цифрової грамотності (має три рівні знань), для вчителів, для батьків "Онлайн-безпека дітей" та "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів".