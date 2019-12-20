В Вене учителя балетной школы заставляли учеников курить: детали

В престижной балетной школе столицы Австрии учителя заставляли танцовщиц и танцовщиков курить, чтобы те оставались худыми. Детям не более 11 лет.

Об издевательствах заявила правительственная комиссия в Венской государственной опере, сообщает CNN.

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Внимание к этой школе приковало расследование венской газеты Falter. Именно журналисты сообщили о физических издевательствах над детьми. В частности, учеников школы называли не по именам, а по размерам их одежды.

Когда у студентов видели признаки пищевых расстройств, школа колебалась, стоит ли запрещать им тренироваться,

– говорится в выводах расследования.

Директор школы сообщил, что учителя, который применял силу, уже уволили.

Комиссия также подчеркнула, что учебные нагрузки студентов и графики их работы недостаточно контролируются, что "ставит под угрозу их благополучие".

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Что известно о балетной венской школе?