В Вене учителя балетной школы заставляли учеников курить: детали
В престижной балетной школе столицы Австрии учителя заставляли танцовщиц и танцовщиков курить, чтобы те оставались худыми. Детям не более 11 лет.
Об издевательствах заявила правительственная комиссия в Венской государственной опере, сообщает CNN.
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Внимание к этой школе приковало расследование венской газеты Falter. Именно журналисты сообщили о физических издевательствах над детьми. В частности, учеников школы называли не по именам, а по размерам их одежды.
Когда у студентов видели признаки пищевых расстройств, школа колебалась, стоит ли запрещать им тренироваться,
– говорится в выводах расследования.
Директор школы сообщил, что учителя, который применял силу, уже уволили.
Комиссия также подчеркнула, что учебные нагрузки студентов и графики их работы недостаточно контролируются, что "ставит под угрозу их благополучие".
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Что известно о балетной венской школе?
- балетная школа была основана в 1771 году императрицей Марией-Терезой;
- в школе учатся дети 8-17 лет;
- лучшие студенты участвуют в спектаклях Венской государственной оперы.