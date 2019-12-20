У Відні вчителі балетної школи змушували учнів курити: деталі

У престижній балетній школі столиці Австрії вчителі змушували танцівниць і танцівників курити, щоб ті залишались худими. Дітям не більше 11 років.

Про знущання заявила урядова комісія у Віденській державній опері, повідомляє CNN.

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Увагу до цієї школи прикуло розслідування віденської газети Falter. Саме журналісти повідомили про фізичні знущання над дітьми. Зокрема, учнів школи називали не за іменами, а розміром їхнього одягу.

Коли у студентів бачили ознаки харчових розладів, школа вагалася, чи варто забороняти їм тренуватися,

– йдеться у висновках розслідування.

Директор школи повідомив, що вчителя, який застосовував силу, вже звільнили.

Комісія також підкреслила, що навчальні навантаження студентів і графіки їх роботи недостатньо контролюються, що "ставить під загрозу їх благополуччя".

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Що відомо про балетну віденську школу?