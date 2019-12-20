У Відні вчителі балетної школи змушували учнів курити: деталі
У престижній балетній школі столиці Австрії вчителі змушували танцівниць і танцівників курити, щоб ті залишались худими. Дітям не більше 11 років.
Про знущання заявила урядова комісія у Віденській державній опері, повідомляє CNN.
Схоже: Побили і змусили роздягнутися: одеських ліцеїстів підозрюють у насильстві над дитиною
Увагу до цієї школи прикуло розслідування віденської газети Falter. Саме журналісти повідомили про фізичні знущання над дітьми. Зокрема, учнів школи називали не за іменами, а розміром їхнього одягу.
Коли у студентів бачили ознаки харчових розладів, школа вагалася, чи варто забороняти їм тренуватися,
– йдеться у висновках розслідування.
Директор школи повідомив, що вчителя, який застосовував силу, вже звільнили.
Комісія також підкреслила, що навчальні навантаження студентів і графіки їх роботи недостатньо контролюються, що "ставить під загрозу їх благополуччя".
До слова: У Чернівцях вчителька знущалась над дітьми: подробиці скандалу
Що відомо про балетну віденську школу?
- балетна школа була заснована в 1771 році імператрицею Марією-Терезою;
- у школі вчаться діти віком 8-17 років;
- найкращі студенти беруть участь у виставах Віденської державної опери.