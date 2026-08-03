Так действительно ли слова "відстрочка" и "відтермінування" взаимозаменяемы? Давайте выясним, есть ли между ними разница и какое слово более уместно, сославшись на Ukrainian Language.

Когда говорить "відстрочка", а когда "відтермінування"?

Когда нужно перенести дедлайн, платеж или выполнение определенной обязанности, мы часто используем слова "відстрочка" и "відтермінування" как полные синонимы. Но действительно ли они означают одно и то же? На самом деле эти слова очень близки по значению, однако между ними есть небольшая разница, о которой стоит знать.

Чтобы лучше ее понять, стоит заглянуть в словари и узнать определения. Интересно, что слова "срок" и "термин" употребляются как синонимы в украинском языке. Однако с глаголами не все так просто.

Відстрочка – это официально разрешенный перенос срока выполнения определенной обязанности или действия на более позднее время.

Например:

відстрочка платежу;

відстрочка виконання рішення суду;

відстрочка від призову на військову службу: Досі Іван, як студент, мав по військовій службі відстрочку. (Петр Колесник).

В слове "відстрочка" главный акцент делается именно на отложении исполнения.

Сегодня слово "відстрочка" известно всем мужчинам и именно оно фигурирует в военно-учетных документах.

Интересно! Слово "відстрочити" меняет свое значение в зависимости от изменения ударения: "відстрОчити" – это изменить срок, а "відстрочИти" – это прошить что-то на машинке, проложить строчку.

Відтермінування – это перенос определенного срока или срока на более позднее время. Слово образовано от слова "термін", то есть установленный срок. Поэтому "відтермінувати" буквально означает "перенести термін".

Например:

відтермінування іспиту;

відтермінування дедлайну;

відтермінування запуску проєкту;

відтермінування оплати.

Здесь внимание сосредоточено прежде всего на изменении установленного календарного срока (терміну).

В свою очередь, слово "відстрочити" происходит от слова "срок" и означает отложить выполнение на определенный срок.

Оба глагола являются нормативными и зафиксированы в современных словарях украинского языка.

Кроме того, наблюдается интересная ситуация: в словарях советского времени, в частности в "Словаре украинского языка" в 11 томах, нет слов "відстрочка" или "отсрочивать". Профессор Александр Пономарив объясняет эту ситуацию тем, что наш язык до сих пор развивается, и в нем появляются новые слова – как дань времени.

В нем все время появляются новые слова для понятий, которые еще не имеют названий, или эти новые слова расширяют синонимические группы. Словари не выходят ежедневно, поэтому не успевают фиксировать все новые слова,

– пояснил профессор.

Можно ли употреблять их как синонимы?

Слово "відстрочка" чаще используется в современной официально-деловой речи, особенно в отношении переноса дат, сроков и дедлайнов.

"Відтермінування", напротив, прочно закрепилась в юридической сфере. Именно поэтому выбор слова часто зависит не только от значения, но и от устоявшегося словоупотребления в конкретной отрасли.

Например, вполне естественно звучат обе конструкции:

відстрочка платежу;

відтермінування платежу.

Однако в законодательстве Украины устоявшимися являются названия:

відстрочка від призову ;

; відстрочка виконання судового рішення.

Итак,"відстрочка" и "відтермінування" – близкие по значению слова, поскольку обозначают "перенос", но не всегда полностью взаимозаменяемы. В большинстве повседневных ситуаций можно использовать оба слова, но в юридических текстах лучше придерживаться той формы, которая закреплена в нормативных документах.