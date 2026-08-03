То чи справді слова "відстрочка" та "відтермінування" взаємозамінні? З'ясуймо, чи є між ними різниця та яке слово доречніше, посилаючись на Ukrainian Language.

Коли казати "відстрочка", а коли "відтермінування"?

Коли потрібно перенести дедлайн, платіж чи виконання певного обов'язку, ми часто вживаємо слова "відстрочка" і "відтермінування" як повні синоніми. Але чи справді вони означають одне й те саме? Насправді ці слова дуже близькі за значенням, однак між ними є невелика різниця, яку варто знати.

Щоб краще її зрозуміти варто зазирнути до словників та дізнатися визначення. Цікаво, що слова "строк" і "термін" вживаються як синоніми в українській мові. Однак, з дієсловами не все так просто.

Відстрочка – це офіційно дозволене перенесення строку виконання певного обов'язку або дії на пізніший час.

Наприклад:

відстрочка платежу;

відстрочка виконання рішення суду;

відстрочка від призову на військову службу: Досі Іван, як студент, мав по військовій службі відстрочку. (Петро Колесник).

У слові "відстрочка" головний акцент робиться саме на відкладенні виконання.

Сьогодні слово "відстрочка" відоме усім чоловікам та саме воно фігурує в військово-облікових документах.

Цікаво! Слово "відстрочити" змінює своє значення залежно від зміни наголосу: "відстрОчити" – це змінити термін, а "відстрочИти" – це прошити щось на машинці, прокласти строчку.

Відтермінування – це перенесення визначеного строку або терміну на пізніший час. Слово утворене від слова "термін", тобто встановлений строк. Тому "відтермінувати" буквально означає перенести термін.

Наприклад:

відтермінування іспиту;

відтермінування дедлайну;

відтермінування запуску проєкту;

відтермінування оплати.

Тут увага зосереджена насамперед на зміні встановленого календарного терміну.

Натомість відстрочити походить від слова "строк" і означає відкласти виконання на певний строк.

Обидва дієслова є нормативними й зафіксовані сучасними словниками української мови.

Крім того, маємо цікаву ситуацію, у словниках радянського часу, зокрема у словнику української мови в 11 томах, немає слова "відтермінування" чи "відтерміновувати". Професор Олександр Пономарів пояснює цю ситуацію тим, що наша мова і досі розвивається і у ній з'являються нові слова, як данина часу.

У ній весь час з'являються нові слова для понять, які ще не мають назв, або ці нові слова розширюють синонімічні гнізда. Словники не виходять щодня, тому не встигають фіксувати всіх нових слів,

– пояснив професор.

Чи можна вживати їх як синоніми?

Слово відтермінування активніше вживається в сучасній офіційно-діловій мові, особливо щодо перенесення дат, строків і дедлайнів.

Відстрочка натомість міцно закріпилася в юридичній сфері. Саме тому вибір слова часто залежить не лише від значення, а й від усталеного слововживання в конкретній галузі.

Наприклад, цілком природно звучать обидві конструкції:

відстрочка платежу;

відтермінування платежу.

Однак, у законодавстві України усталеними є назви:

відстрочка від призову ;

; відстрочка виконання судового рішення.

Отже, "відстрочка" і "відтермінування" – близькі за значенням слова, бо говорять нам про "перенесення", але не завжди повністю взаємозамінні. У більшості повсякденних ситуацій можна вживати обидва слова, але в юридичних текстах краще дотримуватися тієї форми, яка закріплена в нормативних документах.