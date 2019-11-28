Во сколько лет начинать учить цифры: советы для родителей

Научить ребенка считать задача не из легких. Но усвоить цифры для вашего малыша не так уж и трудно. Вопрос лишь в том когда это начинать делать и как. Пошаговую инструкцию читайте в материале.

Лучше всего проводить обучение постепенно и не относиться к ребенку как к ученику в школе.

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Этапы изучения цифр для ребенка

До 1 года



Не забывайте, что ребенок в этом возрасте быстро устает / фото: Filip Mroz

Этот этап является лишь подготовительным. Ребенок должен понять, что игры с родителями – это весело и интересно. Можно читать различные стихи и считалки, однако не надо обращать внимание на сами цифры. Малыш просто будет развивать мелкую моторику рук и знакомиться с рифмованными стихами.

После 1 года

На этом этапе жизни ребенка его можно начинать знакомить с понятием "много". Можно разложить игрушки на полке, а одну взять в руки. Таким образом вы познакомите своего малыша с единственным и множественным числом. Не забывайте, что это происходит в форме игры. Если ребенок теряет интерес, то бросьте обучение на некоторое время.

2-3 года



Акцент с цифр стоит переместить на визуальное восприятие количества предметов / фото: Все для женщин

Когда ребенок уже понимает понятие "много", пора объяснить что такое "больше", "меньше". На этом этапе можно сравнивать буквально все. Машинки или куклы или чайные или столовые ложки. Важно, чтобы ребенку было интересно. Можно разложить предметы в разные кучи и спросить у малыша "где больше машинок?".

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4 года

Теперь ребенок начинает понимать как числа могут совпадать с количеством. На этом этапе следует начинать знакомить малыша непосредственно с цифрами. Для этого вам нужны карты с рисунками, на которых будут изображены цифры, и интересные для ребенка рисунки – животные, фрукты и овощи, явления природы и др. Главную роль здесь играет визуальное восприятие материала. Важно, чтобы каждая цифра была иллюстрирована. Учим считать от 1 до 10.

5 лет



В таком возрасте ребенок уже должен быть готов к школе / фото: Ben White

Готовим ребенка к школе. На этом этапе нужно привить ребенку понятие о количественном значении числа. Объясняйте малышу, что цифра 1 состоит из одной единички, цифра два – из двух единичек и так до десяти. Для этого используем специальные палочки, спички, ушные палочки и так далее.

Также надо понять, каккой вид деятельности нравится ребенку больше, например, рисование. Предложите малышу разрисовать зарисовки вместе. В процессе рисования посчитайте вместе с ребенком, сколько животных на одном рисунке, а сколько на другом.

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