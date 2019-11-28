В скільки років починати вчити цифри: поради для батьків

Навчити дитину рахувати – завдання не з легких. Але засвоїти цифри для вашого малюка не так вже й важко. Питання лише в тому, коли це починати робити та як. Покрокову інструкцію читайте у матеріалі.

Найкраще проводити навчання поступово та не ставитись до дитини як до учня в школі.

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Етапи вивчення цифр для дитини

До 1 року



Не забувайте, що дитина в цьому віці швидко втомлюється / фото: Filip Mroz

Цей етап є лише підготовчим. Дитина повинна зрозуміти, що ігри з батьками – це весело і цікаво. Можна читати різні вірші та лічилки, проте не треба звертати увагу на самі цифри. Малюк просто розвиватиме дрібну моторику рук та буде знайомитися з римованими віршиками.

Після 1 року

На цьому етапі можна починати знайомити з поняттям "багато". Можна розкласти іграшки на полиці, а одну взяти в руки. Таким чином ви познайомите свого малюка з одниною та множиною. Не забувайте, що це відбувається у формі гри. Якщо дитина втрачає інтерес, то облиште навчання на деякий час.

2-3 роки



Акцент з цифр варто перемістити на візуальне сприйняття кількості предметів / фото: Все для жінок

Коли дитина вже розуміє поняття "багато", пора пояснити що таке "більше", "менше". На цьому етапі можна порівнювати буквально все. Машинки чи ляльки або чайні чи столові ложки. Важливо, щоб дитині було цікаво. Можна розкласти предмети в різні купи і запитати в малюка "де більше машинок?".

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4 роки

Тепер дитина починає розуміти, як числа можуть збігатися з кількістю. На цьому етапі варто починати знайомити малюка безпосередньо з цифрами. Для цього вам потрібні карти з малюнками, на яких будуть зображені цифри і цікаві для дитини малюнки – тварини, фрукти та овочі, явища природи та інше. Головну роль тут відіграє візуальне сприймання матеріалу. Важливо, щоб кожна цифра була ілюстрована. Вчимо рахувати від 1 до 10.

5 років



В такому віці дитина вже повинна бути готова до школи / фото: Ben White

Готуємо дитину до школи. На цьому етапі треба прищепити дитині поняття про кількісне значення числа. Пояснюйте малюку, що цифра 1 складається з однієї одинички, цифра два – з двох одиничок і так до десяти. Для цього використовуємо спеціальні палички, сірники, вушні палички і так далі.

Також треба зрозуміти, який вид діяльності подобається дитині найбільше, наприклад, малювання. Запропонуйте малюку розмалювати замальовки разом. В процесі малювання порахуйте разом з дитиною, скільки тварин на одному малюнку, а скільки на іншому.

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