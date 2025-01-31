Что интересно, 2024 года вузы получили более 49 тысяч заявлений от поступающих, которые хотели стать психологами. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также Продолжит ли правительство в этом году практику предоставления грантов на обучение в вузах

Сколько за обучение в вузе придется заплатить будущим психологам

Образовательные программы по психологии, которые предлагают украинские ЗВО, могут иметь как общий характер, так и определенную специфику (Социальная психология, Клиническая психология, Практическая психология, Консультационная психология, Прикладная психология, Психология бизнеса и управления, Юридическая психология, Экономическая и социальная психология, Кризисная психология и т.д.).

За обучение на контракте будущим психологам придется отдать разные суммы. Все зависит от выбранного вуза. В основном от 28 до 40 тысяч гривен в год. Некоторые высшие учебные заведения предлагают более высокие цены на обучение.

Так, самой низкой является стоимость бакалавриата в подразделениях Международной академии управления персоналом: Харьковском институте (17 100 гривен в год), Львовском институте (17 300 гривен) и Бориспольском институте муниципального менеджмента (17 600 гривен), а также в Международном гуманитарно-педагогическом институте "Бейт-Хана" (18 000 гривен) и Полтавской политехнике имени Юрия Кондратюка (18 700 гривен).

Самые высокие цены на обучение по психологической специальности имеют киевские и львовский вузы: Зигмунд Фрейд университет Украина (315 тысяч гривен в год) Украинский католический университет (129 тысяч гривен), Киевская школа экономики (100 тысяч гривен) и Киевский национальный лингвистический университет (66 200 гривен).