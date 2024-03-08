"Вузы будут массово закрывать": российская пропаганда пугает украинских студентов
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российские пропагандисты распространяют различные фейковые нарративы против Украины. Одним из таких является информация о "массовом закрытии вузов в нашем государстве для отправки студентов на фронт".
Чтобы придать правдоподобности своим фейкам, враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране. Как не попасть на крючок пропаганды, рассказывает Центр противодействия дезинформации.
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Как российские пропагандисты пугают украинских студентов
В Центре объясняют: такими сообщениями враждебные пропагандисты пытаются распространить среди украинской молодежи панические настроения и недоверие к Украинскому государству.
На самом деле ни о каком массовом закрытии вузов в Украине речь не идет. Обсуждается возможность объединения отдельных учебных заведений, что не предусматривает ни отчисления студентов, ни увольнения преподавателей,
– сообщают специалисты.
Так же не рассматривают в нашем государстве чиновники и вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов.
Поэтому в Центре противодействия дезинформации советуют доверять только верифицированным источникам информации.
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В Украине модернизируют сеть вузов
- В прошлом году заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил о модернизации сети высших учебных заведений в Украине.
- Чиновник уточнил, что речь идет о сокращении количества вузов в нашем государстве путем их объединения и улучшения качества образования.
- МОН уже представило ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине и ожидает ответных предложений.
- МОН намерено уменьшить количество ЗВО в Украине, ведь этого, по словам чиновников, требует демографическая ситуация.
- У МОН также обнародовали критерии модернизации сети ЗВО.
- Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой уже рассказывал подробно, как планируют реформировать систему высшего образования. Об этом можно прочитать по ссылке.