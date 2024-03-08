"Вузы будут массово закрывать": российская пропаганда пугает украинских студентов

Российские пропагандисты распространяют различные фейковые нарративы против Украины. Одним из таких является информация о "массовом закрытии вузов в нашем государстве для отправки студентов на фронт".

Чтобы придать правдоподобности своим фейкам, враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране. Как не попасть на крючок пропаганды, рассказывает Центр противодействия дезинформации.

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Как российские пропагандисты пугают украинских студентов

В Центре объясняют: такими сообщениями враждебные пропагандисты пытаются распространить среди украинской молодежи панические настроения и недоверие к Украинскому государству.

На самом деле ни о каком массовом закрытии вузов в Украине речь не идет. Обсуждается возможность объединения отдельных учебных заведений, что не предусматривает ни отчисления студентов, ни увольнения преподавателей,

– сообщают специалисты.

Так же не рассматривают в нашем государстве чиновники и вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов.

Поэтому в Центре противодействия дезинформации советуют доверять только верифицированным источникам информации.

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